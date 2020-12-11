Yangında mahsur kalan site sakinleri büyük panik yaşarken, dumandan etkilenen 8 yaralı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde üç bloktan oluşan ve üç yüze yakın dairenin olduğu belirtilen sitenin saunasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Tüm binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı.

Binada mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sokak giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri, site içerisine de itfaiye erleri dışında kimsenin girmesine izin vermedi.

Elindeki megafonla "İçeride mahsur kalan ve dairesinden dışarıya yoğun duman nedeniyle çıkamayan varsa cama çıkıp el sallasın" diye ikazda bulunan itfaiye personeli, altı katlı binada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Onlarca vatandaşı tahliye eden ekipler, birisi yaşlı ve yatağa bağlı hasta olmak üzere yangından etkilenen 8 yaralıyı ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Tuzla’da yüzlerce daireli sitenin saunasında yangın: 8 yaralı ViDEO

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN PARMAĞI KOPTU

Yoğun dumanın sardığı binada yaşanan panik esnasında apartmandan dışarıya çıkmak isteyen bir vatandaş, parmağını kapıya sıkıştırdı.

İtfaiye eri, kopan parmağı bulup acil sağlık ekibine teslim etti. Yaralı vatandaş, kopan uzvuyla birlikte en yakın hastaneye sevk edildi.

"KENDİMİZİ DIŞARIYA ZOR ATTIK"

Yoğun dumanın kapladığı binadan kurtarılan bir vatandaş, "Bağırdılar ’Yangın var’ diye koridora çıktım her taraf duman içinde insanlar bağıra bağıra dışarıya çıktılar. Bayılanlar oldu, itfaiye merdiveni bir noktaya yetişemedi. Alt tarafta sauna da çıkmış yangın, kendimizi dışarıya zor attık." dedi.

Bir diğer site sakini ise, "Saunadan çıktı diyorlar yangın, ben cama çıktım dışarıya çıktım. Saunanın kapalı olması gerekiyordu, kapalı zaten. Binada yangın merdiveni yok; yaralılardan ziyade baygınlık geçirenler oldu. Korkudan atlayan oldu, ikinci kattan." ifadelerini kullandı.

SAUNADAN KAÇAN KİŞİLER OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yüzlerce dairenin bulunduğu site içerisinde çıkan yangından dolayı sokağa dökülen site sakinleri, yönetime isyan etti.

Polis ekiplerine yaşadıkları durumu anlatan apartman sakinleri, yangın merdiveninin bulunmadığını ifade ederek yangın ikaz sisteminin çalışmadığını ifade etti. Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre, saunadan çıkarak otomobille kaçan kişiler oldu.

İddiaların araştırılması ve yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

POLİSLER VATANDAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Bina sakinlerinin yönetime sert tepki göstermesi üzerine polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre dil döktü.

Tekerlekli sandalyede olan ve yoğun dumanın sardığı binadan tahliye edilen çocukla polis memurunun konuşması kameraya yansırken, bir kadının ’Muhatap bulamıyorum’ sözleri üzerine polis ekipleri sakin olması gerektiğini ifade ederek, itfaiye ekiplerinin bilgilendirme yapması beklediğini söyledi.

Binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken duman tahliyesi uzun süre devam etti.