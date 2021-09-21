Tuzla ilçesindeki tersanede 8 işçi, sızan gazdan zehirlendi. Yardıma giden işçilerden birinin elektrik akımına kapılıp yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, 14 Eylül Salı günü saat 15.30 sıralarında bir tersanede çalışma yapan 8 işçi, iş yerine sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Zehirlendiği belirlenen Y.U., İ.K., N.A., T.Ö., T.E., E.G., A.K. ve C.A. isimli işçiler, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

YARDIMA GİDERKEN AKIMA KAPILDI

Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, zehirlenerek fenalaşıp yere düşen işçilerin yardımına giden başka bir işçinin de elektrik akımına kapılarak yaralandığı görüldü.

Tuzla’da, zehirlenen işçilerin yardımına giderken akıma kapıldı VİDEO



ÇEVREDEKİLER YARALI İŞÇİLERE MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde 3 işçinin sepet ile aşağı inerek yerde yatan yaralı işçilere müdahale ettiği, yaralı işçilerin sepete taşındığı esnada başka bir işçiyi elektrik çarptığı anlar yer aldı.

Ayrıca, yerde yatan yaralı işçilere çevredekilerin de müdahale ettiği görüldü.