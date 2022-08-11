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    Tuzla'daki feci kazada 1 kişi öldü

    TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • 11.08.2022 - 05:45
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    Tuzla'daki feci kazada 1 kişi öldü

    İstanbul Tuzla TEM Otoyolu’nda gece saat 02.00 sıralarında kaza meydana geldi.

    Tuzla Mevkii İstanbul istikametinde ilerleyen Ali T. kontrolündeki 34 NA 660 plakalı beyaz renkteki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan şahsa çarptı.

    Yaya feci şekilde can verdi

    Sürücü Ali T. hafif şekilde yaralanırken çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, uzuvları koparak feci şekilde can verdi.

    Ölen kişinin kimliği belirsiz

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin, trans birey olduğu ortaya çıktı.

    Kazada feci şekilde can veren yayanın kimliği belirlenmek üzere parmak izleri alındı.

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    Can veren şahıs adli tıpa götürüldü

    Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Oluşan trafiği ekipler, yanyol üzerinden sağladı.

    Hayatını kaybeden şahıs, ekiplerin çalışmasının ardından adli tıpa götürüldü.

    Çalışmalar sürüyor

    İHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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