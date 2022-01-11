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    Tuzla'daki genç avukatın katili adliyeye sevk edildi

    Eski nişanlısını kurşuna dizerek ölümüne neden olan şahıs, gözaltı sürecinin ardından adliyeye gönderildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 16:57
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    Tuzla'daki genç avukatın katili adliyeye sevk edildi

    Tuzla'da yaşanan korkunç olayda, avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıda katledilmişti. Genç avukatı baş boyun ve göğüs bölgesinden vuran Oktay Dönmez, yakalanarak gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Oktay Dönmez (29),  Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    Tuzla daki genç avukatın katili adliyeye sevk edildi #1

    Tuzla daki genç avukatın katili adliyeye sevk edildi #2

    Tuzla daki genç avukatın katili adliyeye sevk edildi #3

    Tuzla daki genç avukatın katili adliyeye sevk edildi #4

    Tuzla daki genç avukatın katili adliyeye sevk edildi #5


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