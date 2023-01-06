Halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirerek yere yığılan 54 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’un Tuzla ilçesi Postane Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan 54 yaşındaki Özden Kısakol, bir kişiyle çarpıştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Kısakol’u gören arkadaşları, yardımına koşarak dakikalarca kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir hastalığı yoktu

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kısakol, en yakın hastaneye kaldırıldı.

İHA’nın haberine göre kalp krizi nedeniyle tedavi altına alınan Kısakol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca Kısakol'un bilinen bir kalp hastalığının olmadığı öğrenildi.

Tuzla’daki halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü ViDEO

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, Özden Kısakol’un kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Kısakol’un maçtan önce ısınma hareketleri yaparken göğsünü ovuşturduğu, maç esnasında arkadaşıyla çarpıştığı, ardından kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar yer aldı.

“Dakikalarca kalp masajı yaptılar”

Üzücü olaya tanıklık eden Ahmet K., “Biz içeride oturup maç izliyorduk. Maç esnasında bir arkadaşın fenalaşarak yere yığıldığını gördük. Devamında arkadaşlarının kalp masajı yapmaya başladığını gördük. Arkadaşları dakikalarca kalp masajı yaptılar. Ardından ambulans geldi. Kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Sonra hastanede vefat ettiğini öğrendik. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin.” dedi.