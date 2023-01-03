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- Tuzla’daki hayvanat bahçesinde, aslan Angel ile veterinerin dostluğu
Tuzla’daki hayvanat bahçesinde, aslan Angel ile veterinerin dostluğu
- 03.01.2023 - 12:23
- Güncelleme : 03.01.2023 - 12:41
İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan Angel isimli aslan ile Veteriner Yücel Yılmaz arasındaki sevgi bağı görenleri duygulandırdı.
Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan olan ve annesi tarafından reddedilen Angel'a 45 gün boyunca Yılmaz tarafından ilgiyle bakıldı.
Bakımını evinde yaptı
Aslanı hayatta tutmak için evine alarak büyük özveriyle bakımını üstlenen Yücel Yılmaz, Angel’ın ilk adımlarını attığı zamanlardan bu yana hep yanında oldu.
Aralarındaki sevgi bağı zamanla daha da güçlendi.
İHA’nın haberine göre; yırtıcılığı ile bilinen aslan ile Yılmaz'ın kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürdü.
Tuzla’daki hayvanat bahçesinde, aslan Angel ile veterinerin dostluğu ViDEO
Kafeste kavuşma mutluluğu
Öte yandan, 1 buçuk yaşına giren aslan Angel’ın kendisini büyüten Yılmaz’a koşarak sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Görüntülerde aslan Angel'ın kafesine giren Yılmaz'ı görünce büyük bir mutluluk yaşadığı, ikilinin kafeste birbirlerine sarıldığı anlar dikkat çekiyor.