Veteriner hekim Yücel Yılmaz ile Angel isimli beyaz aslan arasındaki dostluk ilgi çekti. Angel ile Yılmaz’ın birbirlerini görünce heyecanla sarıldığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan Angel isimli aslan ile Veteriner Yücel Yılmaz arasındaki sevgi bağı görenleri duygulandırdı.

Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan olan ve annesi tarafından reddedilen Angel'a 45 gün boyunca Yılmaz tarafından ilgiyle bakıldı.

Bakımını evinde yaptı

Aslanı hayatta tutmak için evine alarak büyük özveriyle bakımını üstlenen Yücel Yılmaz, Angel’ın ilk adımlarını attığı zamanlardan bu yana hep yanında oldu.

Aralarındaki sevgi bağı zamanla daha da güçlendi.

İHA’nın haberine göre; yırtıcılığı ile bilinen aslan ile Yılmaz'ın kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürdü.

Tuzla’daki hayvanat bahçesinde, aslan Angel ile veterinerin dostluğu ViDEO

Kafeste kavuşma mutluluğu

Öte yandan, 1 buçuk yaşına giren aslan Angel’ın kendisini büyüten Yılmaz’a koşarak sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Görüntülerde aslan Angel'ın kafesine giren Yılmaz'ı görünce büyük bir mutluluk yaşadığı, ikilinin kafeste birbirlerine sarıldığı anlar dikkat çekiyor.