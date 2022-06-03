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    Tuzla'daki kuyumcu soygununda vurulan personel kurtarılamadı

    Kuyumcu dükkanına girip çalışanı vuran soyguncu, poşete ziynet eşyası doldurup kaçtı. Yaralı ise kaldırıldığı hastanedeki 27 gün süren savaşını kaybetti.
    • 03.06.2022 - 13:36
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    Tuzla'daki kuyumcu soygununda vurulan personel kurtarılamadı

    Tuzla'nın Yayla Mahallesi'nde 26 Nisan 2022 tarihinde, kuyumcu dükkanında soygun yaşanmıştı.

    Soygun sırasında ise 38 yaşındaki Ali Naki Yıldırım yaralandı.

    Saldırgan ise bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarıda bekleyen motosikletinin arkasına binerek olay yerinden kaçtı.

    Silahlı saldırıda ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Ali Naki Yıldırım Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Yıldırım, 37 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi memleketi Tokat’ta önceki gün toprağa verildi. 2’si erkek 3 çocuğundan ortanca olanını kaybeden acılı baba Arif Yıldırım oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.

    Tuzla daki kuyumcu soygununda vurulan personel kurtarılamadı #1

    "Ateş düştüğü yeri yakıyor"

    Yıldırım, oğlunun ölümüne neden olan şahısların biran önce yakalanmasını beklediklerini dile getirerek, “37 gün oldu ne doktorlar kurtarabildi nede biz. Ne zaman yakalanacak bilmiyoruz. Polis teşkilatından yakalayıp adalete teslim etmesini istiyoruz. Devletimize güveniyoruz. Yakalanmalarını bekliyoruz. Acımız büyük. Allah kimsenin evlat acısı vermesin. Çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor” dedi.

    "Mutluluğumuzu yarım bıraktı"

    1,5 yaşındaki torunun yetim kaldığını ifade eden Yıldırım, “Mutluluğumuzu yarım bıraktı. Konuşmaya söz bulamıyoruz. Dün sözün bittiği gündü. 37 gün yattı, bir umut bekliyorduk. Organ bağışı yapmak istiyorduk. En azından 3-5 kişi yaşasın toprakta çürüyene kadar diyorduk. Doktorlar da bize bir şey söylemediler. Organları iflas mı etti bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

    Tuzla daki kuyumcu soygununda vurulan personel kurtarılamadı #2

    Tuzla daki kuyumcu soygununda vurulan personel kurtarılamadı #3


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