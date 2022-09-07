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- Antalya'da kuzenler arası bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Antalya'da kuzenler arası bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
- 07.09.2022 - 15:21
- Güncelleme : 07.09.2022 - 18:02
Antalya'nın Kepez ilçesinde, aynı pastanede çalışan kuzenler arasında yaşanan kavga kanlı bitti.
Dün saat 23.00 sıralarında pastanede tartışmaya başlayan A.E.G. (22), Uğurcan Uğuz (19) ve Yusuf Karataş'ın (19) kavgası sokağa taşındı.
'Az çalışıyor' şikayeti
İddiaya göre, Uğurcan Uğuz ile Yusuf Karataş, diğer kuzenleri A.E.G.'yi az çalıştığı gerekçesiyle pastanenin sahibi akrabalarına şikayet etti.
2 kuzenini öldüresiye bıçakladı
Bu sebeple başlayan artışma sonrası A.E.G., Uğurcan Uğuz'u kalbinden, Yusuf Karataş'ı da göğsünden bıçakla yaraladı. Uğuz ve Karataş, kanlar içinde yere yığıldı.
Yaralanan iki kuzenden biri hayatını kaybetti
Çevrenin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kuzenden Uğurcan Uğuz hayatını kaybetti. Yusuf Karataş ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
İşlemleri sonrası Uğuz'un cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği bildirilirken, şüpheli A.E.G. 'de polise teslim oldu.