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    Antalya'da kuzenler arası bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Kepez ilçesinde az çalıştığı gerekçesiyle patrona şikayet edilen kuzen, kendisini şikayet eden 2 kuzenine saldırdı. Yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.
    • 07.09.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 18:02
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    Antalya'da kuzenler arası bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde, aynı pastanede çalışan kuzenler arasında yaşanan kavga kanlı bitti.

    Dün saat 23.00 sıralarında pastanede tartışmaya başlayan A.E.G. (22), Uğurcan Uğuz (19) ve Yusuf Karataş'ın (19) kavgası sokağa taşındı.

    'Az çalışıyor' şikayeti

    İddiaya göre, Uğurcan Uğuz ile Yusuf Karataş, diğer kuzenleri A.E.G.'yi az çalıştığı gerekçesiyle pastanenin sahibi akrabalarına şikayet etti.

    2 kuzenini öldüresiye bıçakladı

    Bu sebeple başlayan artışma sonrası A.E.G., Uğurcan Uğuz'u kalbinden, Yusuf Karataş'ı da göğsünden bıçakla yaraladı. Uğuz ve Karataş, kanlar içinde yere yığıldı.

    Yaralanan iki kuzenden biri hayatını kaybetti

    Çevrenin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kuzenden Uğurcan Uğuz hayatını kaybetti. Yusuf Karataş ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

    İşlemleri sonrası Uğuz'un cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği bildirilirken, şüpheli A.E.G. 'de polise teslim oldu.


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