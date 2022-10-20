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    Uçuş öncesi pilotla yolcu arasında rötar tartışması

    THY İstanbul-Gaziantep seferi öncesi, bir kabin memuru ve pilotun sağlık sorunu yaşaması nedeniyle yeni ekip değişikliği sırasında çıkan tartışmada pilot, polis çağırdı.
    • 20.10.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 13:32
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    Uçuş öncesi pilotla yolcu arasında rötar tartışması

    İstanbul Havalimanı'ndan saat 06.00'da, TK-2220 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağının uçuş ekibindeki bir kabin memuru ve kaptan pilot, sağlık sorunu nedeniyle uçuştan alındı.

    Yeni ekibin gelmesi beklenirken seferde gecikme meydana geldi.

    Yolcu ve pilot arasında rötar tartışması

    Yeni ekibin uçağa gelmesiyle birlikte Gaziantep yolcuları uçağa alınmaya başladı.

    DHA'nın haberine göre bu sırada uçakta bulunan bir yolcu ile pilot arasında, rötar nedeniyle tartışma yaşandı.

    Pilot, polis çağırdı

    Kaptan pilot, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak istemediğini gerekçe göstererek, uçağa polis çağırdı.

    Polis ekipleri, pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu indirmek istedi.

    Yolcu uçaktan inmek istemeyince, ekipler güvenlik prosedürünü uygulamak için tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı.

    3,5 saat rötar yaptı

    Saat 06.45'te yapılması planlanan TK-2200 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferi, yaşanan olaylar nedeniyle 10.15'te kalkış yapabildi.

    Uçuş öncesi pilotla yolcu arasında rötar tartışması #1


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