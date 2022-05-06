Ucuza araç almak isterken hem parasından hem de itibarından oldu

Ucuza araç almak isterken hem parasından hem de itibarından oldu

Denizli’den uygun fiyata ilana verilen arızalı araç için Çorum’dan gelen alıcı, hem araçtan hem de parasından oldu. Telefon numarası müstehcen sitelerde paylaşılan alıcı, hayatının şokunu yaşadı.

Çorum’da oto tamirciliği yapan Ö.K., sosyal medyada zaman geçirirken motor arızası nedeniyle Denizli’den uygun fiyata ilana verilen pikap aracı fark etti.

Piyasa değeri 100 bin TL civarında olan pikabı almak için D.D. ile irtibata geçen Ö.K., pazarlık yaptı ve fiyatını 45 bin TL’den 40 bin TL’ye indirtti.

Aracı almak için 3 bin TL’ye oto kurtarıcı kiralayan Ö.K., yola çıktı.

Özellikle 23 Nisan’ı tercih ettiler

23 Nisan resmi tatilinde Denizli’ye davet edilen Ö.K., aracı teslim alıp, sonraki ilk iş gününde satmayı planladı.

Ancak ilanda gösterilen beyaz pikabın gri renkte olduğunu gören Ö.K. aynı zamanda aracın icralık olduğunu öğrendi.

40 bin TL’yi ödedi, hayatının şokunu yaşadı

Ö.K., bir ara alışverişten vazgeçmek istese de D.D. ve arkadaşı U.H. ile daha sonradan U.H’nin annesi olduğunu öğrendiği A.D.’nin telkinleri sonucu 40 bin TL’yi ödedi.

Polisin düzenlediği tutanakla aracı otoparktan teslim alan Ö.K., pikabı çekiciye yükleyip Çorum’a doğru çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

Giden parasından çok yaşadıklarına üzüldü

Daha yarım saat yol gitmeden Denizli çıkışındaki uygulama noktasında durdurulan çekicideki pikap, alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle indirilerek yeniden otoparka çekildi.

Resmi tatil olduğu için herhangi bir işlem yaptıramayan Ö.K., satıcılardan parasını geri vermelerini istedi.

Cep telefonu numarası müstehcen sitelerde paylaşıldı

Parasını alamayan Ö.K., saatler sonra hem kendisi hem de çekici şoförü F.M.’ye ait cep numaralarının müstehcen ve icralık araç alım satım sitelerinde paylaşıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

12 gündür telefonları susmuyor

İHA’nın haberine göre geçen 12 günde telefonları hiç susmayan, ailesi ve iş çevresine dahi başına gelenleri anlatmakta güçlük çeken Ö.K., kendisini rencide eden ve parasını vermeyen şüphelilerden şikayetçi oldu.