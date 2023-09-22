Ukrayna, Rusya Donanması'nın Kırım'daki karargahını vurdu Ukrayna'nın Rusya Donanması Karadeniz Filosu'nun Kırım yarımadasındaki karargahına düzenlediği füzeli saldırı sonrası büyük çaplı yangın çıktı.

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İHA

Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor.

Ukrayna'nın doğu bölgesinde çatışmalar yoğunlaşırken Rusya elindeki topraklara Ukrayna saldırıları artıyor.

Ukrayna güçleri bu kapsamda Rusya Donanması Karadeniz Filosu'nun Kırım yarımadasındaki karargahına füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu binada yangın çıktı.

Karargah ağır hasar gördü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kırım yarımadasındaki Sivastopol kentine füzeli saldırı gerçekleştirdiği, saldırıda Rusya Donanması Karadeniz Filosu'na ait karargahın hasar gördüğü, 1 askerin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Ayrıca 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Saldırı sonrası yangın çıktı

Füzeli saldırının ardından karargah binasında yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir saldırı daha olabilir. Şehir merkezine gelmemenizi rica ediyorum. Binalardan çıkmayın. Olay yerinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri çalışıyor. Hava nakil grubu hazır duruma getirildi. Yedek teçhizat devreye sokuldu. İtfaiyeciler bir an önce yangını söndürmek için tedbirler alıyor. Personel ve araç sayısını artırma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vali Razovjayev halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunurken, sirenlerin yeni saldırı ihtimaline karşı çalmaya devam ettiğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)