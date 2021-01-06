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    Ukrayna tarihinin en büyük narkotik operasyonunda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı

    Ukrayna'nın Lviv kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 1 tondan fazla eroin ele geçirilirken, 4 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 05:22
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    Ukrayna tarihinin en büyük narkotik operasyonunda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı

     

    Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, Lviv’de düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2.3 milyar grivna (yaklaşık 598 milyon TL) olan 1 ton 35 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

    DİPLOMATİK YÜK OLARAK AB'YE GÖNDERİLECEKTİ

    Pakistan'dan Ukrayna’ya deniz yoluyla getirilen uyuşturucunun, uluslararası organize suç örgütü tarafından, diplomatik yük görünümü altında Avrupa Birliği’ne (AB) gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

    Ukrayna tarihinin en büyük narkotik operasyonunda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı #1

    4 TÜRK VATANDAŞI DA GÖZALTINDA

    Ukrayna Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında uyuşturucu trafiğinin organizatörlerinden olduğu belirlenen bir Türk vatandaşının da bulunduğu ifade edildi.

    Ukrayna tarihinin en büyük narkotik operasyonunda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı #2

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, suç şebekesinin diğer üyelerinin tespit edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

    Ukrayna tarihinin en büyük narkotik operasyonunda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı #3

    Ukrayna tarihinin en büyük narkotik operasyonunda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı #4

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