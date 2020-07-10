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    Ukrayna’da bir Türk’ü öldürüp, cesedini parçaladılar

    Zanlıların cinayeti işledikten sonra cesedi saklamak için 14 parçaya ayırıp gömdüğü belirtilirken, olayın intikam meselesi olduğu öne sürüldü.
    • AA
    • 10.07.2020 - 09:17
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    Ukrayna’da bir Türk’ü öldürüp, cesedini parçaladılar

    Ukrayna'nın Odessa şehrinde kaybolan 68 yaşındaki Türk'ün yeğeninin ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği bildirildi.

    Yapılan incelemeler sonucu olayın failleri olarak 17 yaşında bir kız ve erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

    İNTİKAM CİNAYETİ

    Çiftin cinayeti itiraf ettiği belirtilirken, öldürülen kişinin kızla yakın ilişkisi olduğu ve cinayetin intikam almak için cinayeti işlendiği iddia edildi.

    Zanlıların gece geç saatte Türk'ün evine pencereden girdiği ve cinayeti işledikten sonra cesedi gizlemek için 14 parçaya ayırıp gömdüğü belirtildi.

    Ukrayna’da bir Türk’ü öldürüp, cesedini parçaladılar ViDEO

    10 YILDAN, MÜEBBET HAPSE KADAR YARGILANABİLİRLER

    Zanlıların "kasten örgütlü adam öldürme" sebebiyle 10 yıldan müebbet hapis cezasına kadar yargılanabilecekleri kaydedildi.

    Ukrayna’da bir Türk’ü öldürüp, cesedini parçaladılar #1

    Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

    Ukrayna’da bir Türk’ü öldürüp, cesedini parçaladılar #2

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