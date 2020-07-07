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    Ukrayna’da çocuk pornosu çeken şebeke yakalandı

    Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, filmlerin kripto parayla satışa sunulduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 07.07.2020 - 15:20
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    Ukrayna’da çocuk pornosu çeken şebeke yakalandı #1

    Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde polis, çocuk model ajansına baskın düzenledi.

    Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Vinnitsa kentinde ‘çocuk model ajansı’ adı altındaki bir stüdyoda çocuk pornosu çekildiğini tespit eden polis ekipleri, harekete geçti.

    PORNO ÇEKEN ÇİFT YAKALANDI

    Düzenlenen operasyonda, 35 yaşındaki bir Avusturya vatandaşı erkek ile 22 yaşındaki eşi gözaltına alındı.

    ÇEKTİKLERİ FİLMLERİ KRİPTO PARAYLA SATTILAR

    Yapılan soruşturma sonucu, çocukların çıplak haldeki fotoğraflarını ve görüntülerini çeken şüphelilerin, yaklaşık 3 yıl boyunca bu materyalleri internet sitelerine kripto para karşılığında sattıkları tespit edildi.

    Ukrayna’da çocuk pornosu çeken şebeke yakalandı #2

    GEÇEN AY DA YİNE BİR STÜDYOYA BASKIN YAPILMIŞTI

    Ukrayna’nın Nikolayev kentinde geçen ay bir porno stüdyosuna düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

    Ukrayna’da çocuk pornosu çeken şebeke yakalandı #3

    Ukrayna’da çocuk pornosu çeken şebeke yakalandı #4

    Ukrayna’da çocuk pornosu çeken şebeke yakalandı #5

    Ukrayna’da çocuk pornosu çeken şebeke yakalandı #6

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