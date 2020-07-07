Ukrayna’da çocuk pornosu çeken şebeke yakalandı

Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, filmlerin kripto parayla satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde polis, çocuk model ajansına baskın düzenledi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Vinnitsa kentinde ‘çocuk model ajansı’ adı altındaki bir stüdyoda çocuk pornosu çekildiğini tespit eden polis ekipleri, harekete geçti.

PORNO ÇEKEN ÇİFT YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, 35 yaşındaki bir Avusturya vatandaşı erkek ile 22 yaşındaki eşi gözaltına alındı.

ÇEKTİKLERİ FİLMLERİ KRİPTO PARAYLA SATTILAR

Yapılan soruşturma sonucu, çocukların çıplak haldeki fotoğraflarını ve görüntülerini çeken şüphelilerin, yaklaşık 3 yıl boyunca bu materyalleri internet sitelerine kripto para karşılığında sattıkları tespit edildi.

GEÇEN AY DA YİNE BİR STÜDYOYA BASKIN YAPILMIŞTI

Ukrayna’nın Nikolayev kentinde geçen ay bir porno stüdyosuna düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.