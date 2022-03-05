Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu yakalandı

Çernigiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalanırken, rus pilotun askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu öğrenildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 10'uncu gününde de devam ediyor.

Bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken, Ukrayna askerleri de direnişlerini sürdürüyor.

UKRAYNA ASKERLERİ RUS UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

Ukrayna’nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü.

Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı. Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı.

HALK TARAFINDAN YAKALANAN PİLOT GÖZALTINDA

Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı.Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı.

Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.