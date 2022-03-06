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- Ukrayna'da, insani yardım diye ülke kaçak ürünler sokanlar yakalandı
Ukrayna'da, insani yardım diye ülke kaçak ürünler sokanlar yakalandı
Savaşı fırsata çevirip insani yardım adı altında ülkeye ürün sokan kaçakçılar, yakayı ele verdi. Kaçakçıların ürünlerine el konuldu.
- DHA
- 06.03.2022 - 13:38
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Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna’ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu.
Ukrayna Güvenlik Servisi açıklamasında, Ukrayna’daki savaş durumunu suistimal etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak insani yardım adı altında ülkeye sokulan ürünlere el koyduğunu belirtti.
KAÇAK ÜRÜN SATANLAR CEZALANDIRILACAK
Kaçak ürünlerin ordunun ihtiyaçları doğrultusunda yetkililere teslim edildiğini belirten SBU, kaçak ürünleri satan kişilerin cezalandırılacağını ifade etti.