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    Ukrayna'da, insani yardım diye ülke kaçak ürünler sokanlar yakalandı

    Savaşı fırsata çevirip insani yardım adı altında ülkeye ürün sokan kaçakçılar, yakayı ele verdi. Kaçakçıların ürünlerine el konuldu.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 13:38
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    Ukrayna'da, insani yardım diye ülke kaçak ürünler sokanlar yakalandı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu 11’inci gününde de devam ediyor…

    Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna’ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu.

    Ukrayna Güvenlik Servisi açıklamasında, Ukrayna’daki savaş durumunu suistimal etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak insani yardım adı altında ülkeye sokulan ürünlere el koyduğunu belirtti.

    KAÇAK ÜRÜN SATANLAR CEZALANDIRILACAK

    Kaçak ürünlerin ordunun ihtiyaçları doğrultusunda yetkililere teslim edildiğini belirten SBU, kaçak ürünleri satan kişilerin cezalandırılacağını ifade etti.

    Ukrayna da, insani yardım diye ülke kaçak ürünler sokanlar yakalandı #1

    Ukrayna da, insani yardım diye ülke kaçak ürünler sokanlar yakalandı #2


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