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Ukrayna’da sokak ortasında kadına darp
Saldırgan adam, tartıştığı kadını yere savurdu. Kadının kafasına tekme atan adam, baygın haldeki kadını caddenin ortasında bırakıp gitti.
- DHA
- 29.07.2020 - 13:47
- Güncelleme : 29.07.2020 - 13:47
Ukrayna’nın Dnipro kentindeki işlek caddede bir saldırgan, tartıştığı kadını yere savurdu ve kadının başına tekme attı.
Baygın halde yatan kadının yardımına hiç kimse koşmadı. Korkunç şiddet görüntüsü anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bu anlar sosyal medyada büyük tepki yarattı.
Ukrayna’da sokak ortasında kadına darp ViDEO
BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜL KOYDU
Olayın görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasından sonra Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov, saldırganın bulunmasına yardım edecek kişiye 900 dolar (yaklaşık 6 bin 250 TL) ödül vereceğini açıkladı.
Polis, saldırganı arıyor.