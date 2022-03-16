Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı

Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 yolcu hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, 21 gündür devam ediyor.

Ukrayna’da çatışma alanlarından güvenli bölgelere tahliye edilen kişileri taşıyan araçlar kaza yaptı.

OTOBÜSLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Hmelnitskiy bölgesindeki Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda seyir halinde olan bir otobüs ve bir minibüs çarpıştı.

7 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çarpışmanın etkisiyle yolculara ait eşyalar da etrafa savruldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.