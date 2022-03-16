Petrol
99.4
-0.51%
Euro
16.17
0.51%
Dolar
14.68
-0.12%
Altın
907.29
0.13%
Borsa
2094
0.71%
Bitcoin
595.670
3.62%
BTXN Coin
39.18
0.90%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı

    Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 yolcu hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, 21 gündür devam ediyor.

    Ukrayna’da çatışma alanlarından güvenli bölgelere tahliye edilen kişileri taşıyan araçlar kaza yaptı.

    OTOBÜSLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

    Hmelnitskiy bölgesindeki Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda seyir halinde olan bir otobüs ve bir minibüs  çarpıştı.

    7 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

    KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

    Çarpışmanın etkisiyle yolculara ait eşyalar da etrafa savruldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

    Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı #1

    Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı #2

    Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı #3

    Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Emmanuel Macron'un dikkat çeken havacı kıyafeti
    Dünya

    Emmanuel Macron'un dikkat çeken havacı kıyafeti

    Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü
    Medya

    Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

    Görüş Bildir