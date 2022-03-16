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- Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı
Ukrayna’da tahliye araçları kazaya karıştı
Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 yolcu hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
- İHA
- 16.03.2022 - 14:34
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, 21 gündür devam ediyor.
Ukrayna’da çatışma alanlarından güvenli bölgelere tahliye edilen kişileri taşıyan araçlar kaza yaptı.
OTOBÜSLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Hmelnitskiy bölgesindeki Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda seyir halinde olan bir otobüs ve bir minibüs çarpıştı.
7 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.
KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Çarpışmanın etkisiyle yolculara ait eşyalar da etrafa savruldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.