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    Ukrayna'da taksici yayaların arasına daldı: 2 ölü

    Başkent Kiev'de direksiyon başında uyuyan taksi sürücüsü durakta bekleyen yayalara çarptı. İki kişinin ölümüne sebep olan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 17:43
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 17:46
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    Ukrayna'da taksici yayaların arasına daldı: 2 ölü

    Ukrayna'da taksici dehşeti yaşandı.

    Başkent Kiev'de direksiyon başında uyuyan taksi sürücüsü durakta bekleyen yayalara çarptı.

    DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAKALDI

    Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun verdiği bilgilere göre, Kiev'de taksi sürücüsü uyuyakaldığı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağında bekleyen yayalara çarptığını açıkladı.

    Ukrayna'da direksiyon başında uyuyan taksici yayaları biçti İZLE

    2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

    Geraşçenko, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını belirtti. Kazaya yol açan 23 yaşındaki taksi sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

    Ukrayna da taksici yayaların arasına daldı: 2 ölü #1

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