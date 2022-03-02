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    Ukrayna'dan kaçan Türk tır şoförleri Romanya sınırında mahsur kaldı

    Ukrayna-Romanya sınırındaki Orlivka Sınır Kapısı'nda küçük araçların geçişine izin verildiğini söyleyen Yunus Çakır, "Biz Türk tır şoförleri olarak 5 gündür bekletiliyoruz" dedi.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:48
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    Ukrayna'dan kaçan Türk tır şoförleri Romanya sınırında mahsur kaldı

    Ukrayna’daki savaş nedeniyle Türkiye’ye dönmeye çalışan Türk tır şoförleri, Romanya sınırında 5 gündür bekletildiklerini söyledi.

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Türkiye’ye dönmeye çalışan Türk tır şoförleri, Romanya sınırında mahsur kaldı.

    ROMANYA SINIRINDA MAHSUR KALDILAR

    Uluslararası nakliyat işi nedeniyle Ukrayna’ya gelen tır şoförleri, ülkenin Odessa şehrinde Rusya’nın saldırıları nedeniyle dönüş gemisine binemediklerini ve Ukrayna-Romanya sınırındaki Orlivka Sınır Kapısı'nda 5 gündür bekletildiklerini ifade etti.

    Ukrayna'dan kaçan Türk tır şoförleri Romanya sınırında mahsur kaldı VİDEO


    "BİZ TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ 5 GÜNDÜR BEKLETİLİYORUZ"

    Tır şoförlerinden Yunus Çakır, "Ukrayna’nın Odessa şehrinde, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Türkiye’ye giden gemiye binemedik. Etrafımıza füzeler düştü, biz de Romanya sınırına geldik. Ancak sınırdan geçmek için Ukrayna gümrük yetkililerine ödeme yaptığımız halde geçişimize izin verilmiyor. Ukrayna-Romanya sınırdaki Orlivka Sınır Kapısı'nda küçük araçların geçişine izin verilirken, biz Türk tır şoförleri 5 gündür bekletiliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna dan kaçan Türk tır şoförleri Romanya sınırında mahsur kaldı #1

    Ukrayna dan kaçan Türk tır şoförleri Romanya sınırında mahsur kaldı #2


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