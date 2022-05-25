Alanya'daki apart otelde yerleşen Ukraynalı çiftin kavgası sonucu, vahşi baba bıçakla iki çocuğunu öldürdü, karısını yaraladı. Katledilen çocuklar bir tabuta konularak Lviv'e gönderildi.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Antalya'daki apart otele yerleşen Ukraynalı Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky (38) ile eşi Y.N., 21 Mayıs günü apart oteldeki odada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

DHA'nın aktarımına göre, Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi.

Öldürdüğü 2 çocuğunun yanında oturdu

Adrese gelen polis ekipleri, Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'yi, çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky gözaltına alındı. Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cansız bedenleri ise otopsi için morga götürüldü.

Ukraynalı cani babanın katlettiği 2 evladı aynı tabutta ülkelerine gönderildi VİDEO

Kocasından kaçarak kurtuldu

Tartışma sırasında Y.N.'nin kocasından kaçıp, aparttaki diğer odanın kapısını kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin bıçakla kendisine zarar verdiği ve intihar notu bıraktığı da belirtildi.

Yaşattığı vahşeti hatırlamadığını söyledi

Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, emniyette tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı olayı hatırlamadığını, yaptıklarının farkında olmadığını iddia etti.

Vahşi baba cezaevinde

Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İki miniğin vücutlarında fazla sayıda bıçak darbesi belirlendi

Yapılan ilk otopside, çocukların boğazlarında ve vücutlarında çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.

Kardeşler, aynı tabuta konularak ülkelerine gönderildi

T.N. ve K.N.'nin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki cansız bedenleri, bugün cenaze şirketi tarafından teslim alındı. İki kardeşin cansız bedenleri, aynı tabuta koyuldu.

Kardeşlerin uçakla Polonya'ya, ardından kara yoluyla Ukrayna'nın Lviv kentine götürülüp burada toprağa verileceği kaydedildi. Çocukların annesi Y.N.'nin ise tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Cani adamın önceden Harkiv milletvekili olduğu ortaya çıktı

Öte yandan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla önce İtalya'ya ardından 1,5 ay önce ailesiyle Alanya'ya gelerek aparta yerleştiği öğrenildi.

Navrotsky'nin, eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesinde Harkiv şehrinde bir üniversitede öğretim üyesi olduğu ve ekonomi dersi verdiği belirtildi.





