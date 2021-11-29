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- Ukraynalı gemici votkanın üstüne dezenfektan içerek komaya girdi
Ukraynalı gemici votkanın üstüne dezenfektan içerek komaya girdi
Samsun açıklarında ilerleyen yük gemisi görevlisi, önce votka ardından dezenfektan içerek zehirlendi. Komaya giren gemicinin hayati durumu ise kritik.
- İHA
- 29.11.2021 - 09:30
- Güncelleme : 29.11.2021 - 10:04
Rusya'dan Samsun'a buğday taşıyan yabancı bayraklı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu Maksym Stovba, gemi seyir halindeyken önce votka, ardından ise dezenfektan içti.
KOMAYA GİRDİ
Zehirlenmenin kaçınılmaz olduğu olayda, genç denizci komaya girdi.
Ardından gemi ile Samsun Limanı'na getirilen Stovba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Genç denizcinin yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati durumunun risk altında olduğu bildirildi.
Ekipler yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.