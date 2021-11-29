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    Ukraynalı gemici votkanın üstüne dezenfektan içerek komaya girdi

    Samsun açıklarında ilerleyen yük gemisi görevlisi, önce votka ardından dezenfektan içerek zehirlendi. Komaya giren gemicinin hayati durumu ise kritik.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:04
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    Ukraynalı gemici votkanın üstüne dezenfektan içerek komaya girdi

    Rusya'dan Samsun'a buğday taşıyan yabancı bayraklı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu Maksym Stovba, gemi seyir halindeyken önce votka, ardından ise dezenfektan içti.

    KOMAYA GİRDİ

    Zehirlenmenin kaçınılmaz olduğu olayda, genç denizci komaya girdi.

    Ardından gemi ile Samsun Limanı'na getirilen Stovba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    DURUMU KRİTİK

    Genç denizcinin yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati durumunun risk altında olduğu bildirildi.

    Ekipler yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ukraynalı gemici votkanın üstüne dezenfektan içerek komaya girdi #1

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