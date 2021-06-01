Ukraynalılar, Muğla sahillerinin keyfini sürdü

Ukrayna'dan gelen turistler deniz, kum ve güneşin keyfini sürerken, turlarla gözde yerleri geziyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum, Marmaris ve Fethiye bölgeleri, Ukraynalıların akınına uğradı.

Ukrayna’dan gelen turistler, Gökova Körfezi'nde bulunan ve Kleopatra Adası olarak da bilinen Sedir Adası turlarına katılarak, tatilin tadını çıkarıyor.

BÖLGENİN EN GÖZDE YERLERİNİ GEZİYORLAR

Sakin kent Akyaka’ya otobüs ile gelen Ukraynalı turistler, burada teknelere binmeden önce görevliler tarafından ateşleri ölçülerek teknelere alınıyor.

Sedir Adası turuna katılan Ukraynalı turistler, yaklaşık 45 dakikalık tekne yolculuğunun ardından Sedir Adası’na ulaşıyor.

Kleopatra Adası olarak da bilinen Sedir Adası’nın koruma altındaki kumlarında denize giren Ukraynalı turistler, dönüşte Lacivert Koy ve su altı mağarasında yüzme imkanı buluyor.

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"YEREL KURALLARA ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Yerel kuralları biliyoruz ve bu kurallara adapte olmaya çalışıyoruz. Ama bu bizim iyi bir tatil geçirmemizi engellemiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bu kadar güzel yerlerde bu kadar güzel insanlarla birlikte olmaktan mutluyum." diyen turistlerden biri, şu ifadeleri kullandı; "Çok teşekkür ediyorum ve minnettarım.

Türkiye’ye daha önce de geldim. Marmaris’e ilk defa tatil için geldim. Pandemi döneminde gayet kendimi daha rahat hissediyorum ve güvenilir buluyorum. Bu dönemde tatile geldiğim için mutluyum.





"PANDEMİ TEDBİRLERİ ÇOK İYİ"

Pandemi tedbirleri çok iyi. Her şey dikkatle takip ediliyor. Bizi rahatsız eden sadece Türklerin kısıtlamaya maruz kalması bizim de serbest olmamız.

Biz serbestçe dolaşabiliyorken, Türklerin kısıtlamada olması nedeniyle serbestçe dolaşmaktan utanıyoruz.

Marmaris güzel bir şehir. Pandemi nedeniyle belli kısıtlamalar var ama yine de çok mutluyuz.

Pandemi nedeniyle saat kısıtlaması var. Mağazalar gece de açık olabilirdi ama yine de burada olmaktan çok mutluyum."





"MİSAFİRLERİMİZ ÇOK MEMNUN"

Turist rehberi ise, “Misafirlerimiz çok memnunlar. Daha az kişi var ve onlar çok rahat dolaşıyorlar. Deniz turizmi deyince bu kalabalık ile tadı çıkıyor.

Gelen turistlerin hepsinin isteği ve beklentisi mümkün olduğu kadar kalabalık olsun. Herkes tatil yapabilsin.

Bizim bölgemiz gayet rahat ve şartlarımız uygun. Gereken önlemler ve denetimler yapılıyor.

Biz müşterilerimize en iyi şekilde elimizden geldiğince onların iyi tatil yapabilmeleri ve rahat etmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.



