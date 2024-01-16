Ulaştırma Bakanlığı'ndan otobüs kazası açıklaması: Sınırın 3 katı hızla ilerledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, aşırı hız nedeniyle devrilen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasına ilişkin tünel kamera kayıtlarını yayınlarken, aracın sınırın 3 katı hızla ilerlediği bilgisini verdi.

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DHA

Türkiye, sabah sabah saatlerinde trajik bir kaza haberiyle güne başladı.

Marmaris'ten Mardin'e yolcu taşıyan otobüs, Mersin'de aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

9 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıkınca otobüs şoförünün hatası gözler önüne serildi.

Yetkililerin olay hakkındaki soruşturması devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden, Mersin'in Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkiindeki Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında yaşanan kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan başsağlığı mesajı

Açıklamada, saat 01.30’da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkiinde bulunan Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında 47 NA 767 plakalı Dilmenler Mardin Seyahat Firması'na ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak, yan yatması sonucunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının herkesi derinden üzdüğü belirtildi.

"Bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır"

Açıklamada, hayatını kaybeden 9 vatandaşın yakınlarına başsağlığı dilenerek, şöyle denildi:

"Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirilen veriler hızla incelenmiş, bildirilen veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip olan otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevli olduğu tespit edilmiştir.

Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır.

Hız sınırının 3 katı üzerinde seyretti

Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın, tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir.

Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir. Bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunu gördüğümüz bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için trafik kurallarına harfiyen uyulmasını, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat edilmesini tüm sürücülerimizden önemle rica ederiz."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)