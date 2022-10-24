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    Ülke genelinde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı

    81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama kapsamında aranması olan 421 şüpheli yakalandı.
    • 24.10.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:46
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    Ülke genelinde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı

    Yurt genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 'Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama' yapıldı.

    Uygulama kapsamında cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, eş zamanlı baskın düzenlendi.

    11 bin 21 ekip, 131 dedektör köpek ve 36 bin 752 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 421 aranan kişi yakalandı, 52 kişi gözaltına alındı, 113 kişiye ise adli işlem yapıldı.

    Toplam 236 bin 790 TL idari para cezası kesildi

    21 kişiye fuhuştan, 197 kişiye dilencilikten, 14 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 244 kişiye diğer kabahatlerden olmak üzere toplam 476 kişiye idari işlem yapıldı ve toplam 236 bin 790 TL idari para cezası kesildi.

    Ülke genelinde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı #1

    1 milyon 931 bin 603 TL trafik cezası uygulandı

    DHA'nın haberine göre, 123 bin 419 araç kontrol edildi, 2 bin 619 araca idari para cezası uygulandı, 387 araç trafikten men edildi, 27 aranan araca el konuldu, 1 milyon 931 bin 603 TL trafik cezası uygulandı.

    Ayrıca, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 11 mermi/av tüfeği kartuşu, 6 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve 151 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    Ülke genelinde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı #2

    Ülke genelinde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı #3

    Ülke genelinde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı #4


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