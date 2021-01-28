- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Uluabat Gölü’nde izinsiz avlanan 3 genç kendilerini ihbar etti
Uluabat Gölü’nde izinsiz avlanan 3 genç kendilerini ihbar etti
- DHA
- 28.01.2021 - 11:03
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Uluabat Gölü’nde K.Y. (23), E.I. (18) ve M.I. (23) gece yarısı avlanmak için tekneyle göle açıldı.
Ancak kısa süre sonra teknenin yakıtı bitti.
Geri dönemeyen 3 genç, kendilerini jandarma ekiplerine ihbar ederek, yardım istedi. İhbar üzerine Nilüfer İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Uluabat Gölü’nün içerisinde arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, 1 saat sonra mahsur kalan gençlere ulaştı.
6 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Eskikaraağaç Mahallesi’nde karaya çıkarılan gençler, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından aileleriyle evlerine gitti.
2 av tüfeği ele geçirilen teknede vurulmuş halde bulunan 3 ördek ise Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Doğa Koruma ekipleri, K.Y., E.I. ve M.I.’ya 'belgesiz ve kotasız avcılık yaptıkları' gerekçesiyle toplam 6 bin TL ceza uyguladı.