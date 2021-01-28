Uluabat Gölü’nde izinsiz avlanan 3 genç kendilerini ihbar etti

Avlanmaya çıktıkları teknenin yakıtı bitince mahsur kalan 3 genç, kendilerini jandarmaya ihbar edip, yardım istedi. 3 gence, kurtarıldıktan sonra 6 bin lira ceza kesildi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Uluabat Gölü’nde K.Y. (23), E.I. (18) ve M.I. (23) gece yarısı avlanmak için tekneyle göle açıldı.

Ancak kısa süre sonra teknenin yakıtı bitti.

Geri dönemeyen 3 genç, kendilerini jandarma ekiplerine ihbar ederek, yardım istedi. İhbar üzerine Nilüfer İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Uluabat Gölü’nün içerisinde arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, 1 saat sonra mahsur kalan gençlere ulaştı.

6 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Eskikaraağaç Mahallesi’nde karaya çıkarılan gençler, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından aileleriyle evlerine gitti.

2 av tüfeği ele geçirilen teknede vurulmuş halde bulunan 3 ördek ise Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ekipleri, K.Y., E.I. ve M.I.’ya 'belgesiz ve kotasız avcılık yaptıkları' gerekçesiyle toplam 6 bin TL ceza uyguladı.