Uludağ'ın eteklerinde bulunan Bakacak'tan düşerek yaralanan dağcının kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Uludağ'ın Osmangazi İlçesine bağlı Uludağ Millî Parkı Bakacak mevkiisine gelen 31 yaşındaki C.K., babası M.K. ve akrabaları Ö.K., izinsiz olarak Softaboğan şelalesine doğru yürüyüşe çıktı.

Bu sırada C.K. yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yakınları 156 Jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken, bölgeye kısa sürede Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Uludağ'da kayalıklardan düşen dağcı helikopter ile kurtarıldı

HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Vücudunda kırıklar oluşan C.K.'nin yürüyebilecek durumda olmadığını belirleyen ekipler, bölgenin ormanlık, sarp ve dik kayalık olması sebebi ile helikopter talebinde bulundu.

Bunun üzerine yaralı şahsın bölgeden tahliye edilmesi için Aydın Jandarma Filo Komutanlığı tarafından Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na helikopter gönderildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter yaralı C.K.'yı alarak Uludağ Tıp Fakültesine götürdü.

Yaralı şahsın babası M.K. ve akrabaları Ö.K. ise ekipler tarafından Yıldırım İlçesi Erikliyayla mevkiine yaya olarak götürülerek burada Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere teslim edildi.