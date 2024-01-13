Uludağ'da yağan karla birlikte turist yoğunluğu arttı: Kar kalınlığı 166 santimetreye ulaştı Yerli ve yabancı turistlerin kış tatillerinde sıklıkla tercih ettiği Uludağ kar severlerle doldu. Yoğun ilgi gören bölgeden eğlenceli anlar yaşandı.

AA

Soğuk hava ülke genelinde kendisini göstermeye başladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi kış tatilcilerini sevindirirken rotalarını tekrar oluşturmalarına sebep oldu.

Hafta sonu ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar ise tatil beldelerine adeta akın etti.

Yerli ve yabancı turistler akın etti.

Özellikle kış aylarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Uludağ Kayak Merkezi bu sene de tatilciler tarafından ilk tercih edilen bölgelerden biri oldu.

Oteller Bölgesi'ndeki pistler ve konaklama alanları hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Uludağ'da kar kalınlığı 166 santimetreye ulaştı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü ise kar kalınlığı ve hava durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Uludağ'da kar kalınlığının 166 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)