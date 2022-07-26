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    Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı

    Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • 26.07.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 17:52
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    Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı

    Bursa Uludağ'da saat 16.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Hamamlıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz sebebi belirlenemeyen yangın başladı.

    Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 25 yangın işçisi müdahale etti.

    Yangın bölgesinde jandarma ekipleri tedbir amaçlı görev alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri arazözlere su taşıdı.

    Havadan ve karadan müdahale edildi

    İHA'nın aktardığına göre yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.

    Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı VİDEO

    Uludağ ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı #1

    Uludağ ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı #2

    Uludağ ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı #3


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