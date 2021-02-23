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Ümitcan Uygun hakkında iddianame hazırlandı

Ümitcan Uygun hakkında iddianame hazırlandı

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Ümitcan Uygun'un, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinden dolayı 10 yıla kadar hapsi istendi.