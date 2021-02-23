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    Ümitcan Uygun hakkında iddianame hazırlandı

    Ümitcan Uygun hakkında iddianame hazırlandı

    Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Ümitcan Uygun'un, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinden dolayı 10 yıla kadar hapsi istendi.
    • AA
    • 23.02.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 17:48
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında iddianame hazırladı.

    SAVCILIK 10 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı anlatıldı.

    İddianamede, şüphelilerin "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

    Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen vgörüntüleri VİDEO

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun, hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçlamasıyla 11 Ocak'ta tutuklanmıştı.

    Ümitcan Uygun hakkında iddianame hazırlandı #1

    Ümitcan Uygun hakkında iddianame hazırlandı #2

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