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    Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanan kadın yakalandı

    Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan kadın, yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi
    • İHA
    • 13.01.2021 - 02:41
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    Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanan kadın yakalandı

    Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan ve kendisine yardım eden Fadime Büşra G., İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alında.

    İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Uçak ile Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G.'nin Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

    Daha önce “uyuşturucuya özendirmek” suçundan tutuklanan Uygun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

    Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanan kadın yakalandı #1

    Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanan kadın yakalandı #2

    Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanan kadın yakalandı #3

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