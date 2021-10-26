Euro
11.0288
-0.97%
Dolar
9.4936
-0.95%
Altın
545.7
-2.02%
Borsa
1.511
1.23%
Bitcoin
594.248
-1.93%
BTXN Coin
20.75
-0.38%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Ümitcan Uygun'a yeni bir dava daha açıldı

    'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla yargılanan Ümitcan Uygun'a, 2 ayrı suçtan dava açıldı. Uygun'un 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümitcan Uygun'a yeni bir dava daha açıldı

    Maktul Aleyna Çakır, 3 Haziran'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un evinde ölü olarak bulunmuştu.

    Genç kızın ölmeden önce Uygun tarafından darbedildiği anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

    Olayla ilgili olarak şahıs hakkında yeni bir dava daha açıldı. Uygun'un, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    Ümitcan Uygun a yeni bir dava daha açıldı #1

    İDDİANAME HAZIRLANDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümitcan Uygun’un yargılandığı Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Özdemir’in ifadesinin de alındığı belirtildi.

    Ümitcan Uygun a yeni bir dava daha açıldı #2

    KİŞİSEL VERİLERİ KULLANDI

    Dosya kapsamında Uygun’un, Çakır’ı darbederek bayılttığı ve Çakır’ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı belirtildi.

    BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK GİRDİ

    Ümitcan Uygun’un bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği belirtildi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir