Ümitcan Uygun'a yeni bir dava daha açıldı

Ümitcan Uygun'a yeni bir dava daha açıldı

'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla yargılanan Ümitcan Uygun'a, 2 ayrı suçtan dava açıldı. Uygun'un 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Maktul Aleyna Çakır, 3 Haziran'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un evinde ölü olarak bulunmuştu.

Genç kızın ölmeden önce Uygun tarafından darbedildiği anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Olayla ilgili olarak şahıs hakkında yeni bir dava daha açıldı. Uygun'un, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümitcan Uygun’un yargılandığı Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Özdemir’in ifadesinin de alındığı belirtildi.





KİŞİSEL VERİLERİ KULLANDI

Dosya kapsamında Uygun’un, Çakır’ı darbederek bayılttığı ve Çakır’ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı belirtildi.

BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK GİRDİ

Ümitcan Uygun’un bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği belirtildi.