Ümitcan Uygun'la uyuşturucu içen kadının ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de yakalanarak Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G., görüntüdeki uyuşturucunun Ümitcan Uygun'a ait olduğunu, kendisinin ise ilk defa kullandığını ileri sürdü.

Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan ve kendisine yardım eden Fadime Büşra G., İzmir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Uçakla Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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"UYUŞTURUCULARI ÜMİTCAN GETİRDİ"

Ümitcan Uygun'la pavyonda tanıştıklarını belirten Fadime Büşra G., polisteki ifadesinde şunları söyledi:

"Ben pavyonda çalışırdım. O da her geldiğinde 10 bin lira hesap öderdi. 'Nereden bu paranın kaynağı' diye sorduğumda, 'baba parası yiyorum ben' derdi. Pavyona geldiğinde masasına giderdim, alkol alırdık. Biz onunla hiç sevgili olmadık, birlikte de olmadık. O görüntülerdeki olayda ise kesinlikle uyuşturucuyu ben vermedim. O uyuşturucuları Ümitcan getirdi.

"MERAK EDİP İÇTİM"

Yanımızda bir kız daha vardı. Ümitcan yanındaki uyuşturucu maddeyi çıkardı, 'kullanır mısınız?' dedi. Ben daha önce kullanmamıştım, merak edip o gün içtim. Onun dışında herhangi bir şey olmadı."

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