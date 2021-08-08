Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun serbest bırakıldı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alındı. Erol Uygun, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Ankara Keçiören'de 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından tanınan Ümitcan Uygun’un konuya ilişkin hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu ile de sık sık anılan Ümitcan Uygun bu kez de Esra Hankulu'nun (25) Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla gündeme geldi.

Hankulu’nun ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, tutuklandı.

Hankulu’nun şüpheli ölümü üzerine Ümitcan Uygun tutuklanırken, ağabeyi Erol Uygun da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gündeme geldi.

‘TC. DEVLETİNİ AŞAĞILAMA’ SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Erol Uygun’un "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan gözaltına alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin şu açıklama yapıldı.

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Erol Uygun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Erol Uygun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.