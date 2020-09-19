Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un cinayetindeki sır perdesi

Gülay Uygun'un ölümünün ardından cinayetten şüphelenen emniyet ekipleri, silahı kriminal incelemeye aldı. Silahtaki parmak izleri tespit edildikten sonra olay netlik kazanacak.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 Haziran'da Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen, evde tavana asılı halde ölü bulundu.

Genç kızın yakınları intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu öne sürüp, zanlı olarak Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u gösterdi.

Aleyna Çakır'ın ölümünden 1.5 ay önce Ümitcan Uygun tarafından darbedildiği için şikayetçi olduğu da ortaya çıktı.

Genç kız daha sonra şikayetini çekti ama savcılıkça Uygun ve arkadaşı Enes Ö.'nün, Aleyna Çakır'ın evine zorla girerek tehditler savurduğu olayla ilgili, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan iddianame hazırlandı.

6 Haziran'da polise tanık olarak ifade veren F.U. temizlik için evine gittiğinde genç kızın "Ağabeyim bana para gönderiyor, o parayı da Ümit alıyor. Abla ölümüm bu şahıstan olur" dediğini söyledi.

Genç kız ile kardeş ilişkilerinin olduğunu dile getiren H.T.P. ise ifadesinde "Aleyna, Ümitcan'ın kendisini darp ettiğini söylerdi ve vücudundaki darp izlerini gösterdiği olurdu" dedi.

H.T.P., Aleyna'nın kendisine bir video izlettiğini, bu videoda Uygun'un ağzına silah dayadığını gösterdiğini belirtti.

TIRNAKLARINDA ERKEK DNA'SI

Adli Tıp Kurumu'nca Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hazırlanan raporda, genç kızın vajinal sürüntü örneğinde az sayıda sperm hücresi, tırnaklarında da erkek DNA'sı çıktığı belirtildi.

ANNESİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Bu soruşturma sürerken önceki gece Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) silahla başından vurulmuş cansız bedeni, Ankara Bağlum'da dağlık alanda bulundu.

İNTİHAR NOTU

Gülay Uygun'un yanında intihar notu olduğu belirtildi.

Polis, anne Uygun'un ölümüne ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

SİLAHTAKİ PARMAK İZİ BEKLENİYOR

Olayın cinayet mi intihar mı olduğunu silah üzerinde yapılacak parmak izi ve kriminal incelemeler aydınlatacak.

Ümitcan Uygun ile babasının da ifade vereceği öğrenildi.

Gülay Uygun dün otopsinin tamamlanmasının ardından Ankara'da toprağa verildi.

Törene, Gülay Uygun'un eşi, Ümitcan Uygun ve diğer iki oğlunun yanı sıra yakınları katıldı.