Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümü araştırılıyor! Gülay Uygun'un ölümünde ilginç gelişme...

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı. Peki, Gülay Uygun öldü mü yoksa öldürüldü mü? Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme...

21 yaşındaki Aleyna Çakırın Ankara'da evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Peki, Ümitcan Uygun'un annesi nasıl öldür? Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? Tüm Türkiye bu soruların cevabını merak ederken, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

İşte Gülay Uygun'un öldürülmesi ile ilgili detaylar...

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN SERBEST BIRAKILDI

Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesindeki evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN ÖLÜ BULUNDU

Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu.

GÜLAY UYGUN, BAŞININ SAĞ TARAFINDAN VURULMUŞ

Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

GÜLAY UYGUN'U OLAY YERİNE GÖTÜREN TAKSİCİYE ULAŞILDI

Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polis, Gülay Uygun'un olay yerine nasıl gittiğini tespit için evi ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan inceleme sonrası Uygunun sabah saatlerinden evinden çıktıktan sonra bindiği taksi tespit edildi. Polisin taksiciye ulaştığı ve ifadesini aldığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.

ÇAKIRIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Aleyna Çakırın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun'un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi.

Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır'ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.