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    Ümraniye Cezaevi'nde yangın çıktı

    Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 19:09
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    Ümraniye Cezaevi'nde yangın çıktı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    YANGINA MÜDAHAE SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı

    Ümraniye Cezaevi'nde yangın çıktı VİDEO


    Ümraniye Cezaevi nde yangın çıktı #1

    Ümraniye Cezaevi nde yangın çıktı #2

    Ümraniye Cezaevi nde yangın çıktı #3

    Ümraniye Cezaevi nde yangın çıktı #4

    Ümraniye Cezaevi nde yangın çıktı #5


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