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Ümraniye Cezaevi'nde yangın çıktı
Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- DHA
- 04.02.2022 - 18:14
- Güncelleme : 04.02.2022 - 19:09
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHAE SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi.
Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı
Ümraniye Cezaevi'nde yangın çıktı VİDEO