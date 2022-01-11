Ümraniye’de, 13 yaşındaki kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın babası ve akrabaları tarafından kovalandı. Taraflar arasındaki kovalamaca, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Birlik Sanayi Sitesi'nde öğle saatlerinde, 13 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye, kızın telefonundan babası tarafından atılan mesaj atıldı.

Mesaja inanan şüpheli, buluşma noktasına minibüsle geldiğinde karşısında kızın babası ve akrabaları görünce kaçmaya çalıştı.

TERS YÖNDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli, ters yönde ilerlerken araçlara çarparak sanayi sitesine girdi. Genç kızın akrabalarından bir kişi minibüsün kaputuna tutunarak durdurmaya çalışınca savrulup düştü.

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ARKA CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Sanayi sitesinin içerisinde hızla ilerlediği esnada yavaşlayan minibüsün arka camını kıran akrabalardan bir kişi içeri girdi. Çıkmaz sokağa giren şüpheli, aracından indirilip darbedildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan şüpheli, çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

“BAKTIK ADAM ÖLÜYOR POLİSİ ARADIK”

Olaya şahit olan esnaf Önder Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Yolun karşısından hızlı bir şekilde gelen minibüs dümdüz üzerimize doğru geldi. Geldikten sonra dedim herhalde hırsız kaçıyor dedim. Dükkana tam girecekken direksiyonu kırdı. Burası da çıkmak sokak olduğu için burada kaldı. Biz ne olduğunu anlayamadık zaten. Tam kapının önüne çıktık bakarken, arka camda birisi girmiş arabanın içine. O geldi onun direksiyondakinin boğazına sarıldıktan sonra aşağı düştü direksiyondaki kişi. Düşmesiyle birlikte üç beş kişi daha geldi. Onlar saldırdılar adama bir anda. Biz ayırmak istedik ne oluyor kardeşim bu kadar insan saldırıyor dedik. Sonra bağırdılar 'Bu sapık' diye. Öyle deyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. Sonra baktık adam ölüyor. Biz de polisi aradık.”