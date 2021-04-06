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    Ümraniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    İki otomobilin çarpışmasının ardından meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı da kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 18:09
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    Ümraniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    Saat 11.30 sıralarında İstanbul Ümraniye Turgut Özal Bulvarı ile Tezcan Caddesi kesişiminde trafik kazası meydana geldi.

    Ersin Polat yönetimindeki 34 CSP 002 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SP 6120 plakalı otomobil cadde kesişiminde çarpıştı.

    Kazada Ersin Polat, otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Polat, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Polat, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı #1

    Ümraniye de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı #2

    Ümraniye de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı #3

    Ümraniye de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı #4

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