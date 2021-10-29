Ümraniye’de, 3 aylık köpeği ezip yoluna devam etti

Esenkent Mahallesi’nde, yolda oynayan 3 aylık köpeğe çarpan otomobil, arkasına bakmadan yoluna devam etti. Köpek kazayı, yüzünden ve bacağından aldığı yaralar ile atlattı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde, 28 Ekim günü saat 11.15 sıralarında, tamirhane sahibi Can Celep'in baktığı Rocky isimli 3 aylık yavru köpek, iş yerinin önünde oyun oynadığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından ezildi.

Otomobil altında kalan köpek, ayağa kalkarak koşmaya başladı. Otomobil sürücüsü, arkasına bakmadan yoluna devam etti.

Köpeğinin ezildiğini gören tamirhane sahibi Can Celep, yaralı köpeği veterinere götürdü.

Yüzünden ve bacağından yaralanan köpeğin durumunun iyi olduğu belirlendi.

“İNSAN BİR DURUR, KAZADIR”

Sesleri duyarak dışarı çıktığını söyleyen Can Celep, o anlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Arabanın geçtiğini gördük. Köpek acılar içinde dükkanın içine girdi. Apar topar veterinere götürdük tedavisi için. Köpek burada acılar içindeyken arabanın sürücüsü camdan kafasını uzattı, sonra bir daha kafamızı çevirdiğimizde çoktan kaçıp gitmişti. İnsan bir durur, kazadır. Yaşı da çok büyük değil, ortalama üç aylık falan. İnsan bir gelir sorar. Biz ondan hiçbir şekilde bir şey de talep etmiyoruz. Gelsin köpeği sevsin, onun sevgiye ihtiyacı var başka da bir isteğimiz yok.





“KAFASININ ÜZERİNDEN GEÇTİ”

15 Temmuz doğumlu. Annesi burada doğurdu. Burada tamirhanemizin köpeği. Biz burada para verip mama almıyoruz. Sevenleri buraları mamalarla dolduruyor, geliyorlar, seviyorlar. İsmi Rocky. Sağlık durumu şükürler olsun iyi. Veteriner kliniğine gittiğimizde kırığının çıkığının olmadığını söylediler. Tam teker kafasının üstünden geçti. Yani arabanın sallandığını böyle görebiliyoruz. Şükür şanslı bir köpekmiş yine bizimle. Onu çok seviyoruz."