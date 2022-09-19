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    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada

    Ağaca tırmanarak anakart üretimi yapan firmaya giren hırsız, yaklaşık 600 bin liralık anakartları alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 19.09.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:29
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    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada

    İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Necip Fazıl Bulvarı’nda bulunan bir iş merkezinde anakart üretimi yapan firmaya geçtiğimiz pazar günü sabah 06.00 sıralarında, 8 metre yükseklikten ağaca tırmanarak içeri giren hırsız 500 bin TL değerindeki anakartları çaldıktan sonra, iş yerinin iç kamera kablosunu kesti.

    Sabah iş yerine gelen Okan Bayraktar, durumu fark edince polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerin polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Tanınmamak için maske taktı

    DHA’nın haberine göre; hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsızın tanınmamak için yüzüne maske taktığı ve kucakladığı anakartları koliye doldurup kaçtığı görülüyor.

    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada VİDEO

    “Zararımız yaklaşık 500-600 bin TL”

    Okan Bayraktar, "Sabah geldik dükkanımızı açtık ve böyle bir manzarayla karşılaştık. Her yeri dağıtmış. Pencereyi kırıp içeri girmiş fakat dışarıdan 8 metre yükseklik var. Tırmanıp ağaçtan girmiş. Zararımız yaklaşık 500-600 bin TL. Gerekli yerlere haber verdik. Polislere ifade verdik. Şahsın bulunmasını bekliyoruz. Telefon ve laptop anakartları, çipler gibi birçok malzemeyi çalmış." şeklinde konuştu.

    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada #1

    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada #2

    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada #3

    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada #4

    Ümraniye’de 600 bin liralık anakart hırsızlığı kamerada #5


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