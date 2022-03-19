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    Ümraniye'de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı

    Park halindeki özel halk otobüsüne otomobiliyle çarpan alkollü sürücü, olay yerine gelen trafik polislerine aracı başkasının kullandığını iddia ederek polisleri kandırmaya çalıştı.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 06:17
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    Ümraniye'de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı

    Ümraniye'de saat 02.45 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir otomobilin sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisindeki Nazım Taşdemir yaralandı.

    Ümraniye'de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı - Video

    KARDEŞİNİ ÇAĞIRDI, KAZAYI ÜSTLENMESİNİ İSTEDİ

    İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan sürücü, polis ekipleri gelmeden evden kardeşini çağırarak kazayı üstlenmesini istedi.

    Ümraniye de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı #1

    POLİSİ KANDIRAMADI

    Olay yerine gelen kişinin sürücü olmadığından şüphelenen trafik polisi kazayla ilgili detaylı bilgi sordu. Çelişkili bilgiler üzerine sürücü olduğunu iddia eden kişinin sürücü olmadığı, kazayı yapan kişinin abisi olduğu belirlendi.

    Ümraniye de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı #2

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Polisin sürücüye yaptığı alkol muayenesi sonrası sürücü 0.59 promil alkollü çıktı. Sürücü ifadesi alınmak üzere Elmalıkent Polis Merkezi’ne götürüldü. Yaralı Nazım Taşdemir’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ümraniye de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı #3


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