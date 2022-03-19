Park halindeki özel halk otobüsüne otomobiliyle çarpan alkollü sürücü, olay yerine gelen trafik polislerine aracı başkasının kullandığını iddia ederek polisleri kandırmaya çalıştı.

Ümraniye'de saat 02.45 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir otomobilin sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisindeki Nazım Taşdemir yaralandı.

Ümraniye'de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı - Video



KARDEŞİNİ ÇAĞIRDI, KAZAYI ÜSTLENMESİNİ İSTEDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan sürücü, polis ekipleri gelmeden evden kardeşini çağırarak kazayı üstlenmesini istedi.





POLİSİ KANDIRAMADI

Olay yerine gelen kişinin sürücü olmadığından şüphelenen trafik polisi kazayla ilgili detaylı bilgi sordu. Çelişkili bilgiler üzerine sürücü olduğunu iddia eden kişinin sürücü olmadığı, kazayı yapan kişinin abisi olduğu belirlendi.





SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polisin sürücüye yaptığı alkol muayenesi sonrası sürücü 0.59 promil alkollü çıktı. Sürücü ifadesi alınmak üzere Elmalıkent Polis Merkezi’ne götürüldü. Yaralı Nazım Taşdemir’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



