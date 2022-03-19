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- Ümraniye'de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı
Ümraniye'de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı
- DHA
- 19.03.2022 - 06:17
Ümraniye'de saat 02.45 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir otomobilin sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisindeki Nazım Taşdemir yaralandı.
Ümraniye'de alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı - Video
KARDEŞİNİ ÇAĞIRDI, KAZAYI ÜSTLENMESİNİ İSTEDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan sürücü, polis ekipleri gelmeden evden kardeşini çağırarak kazayı üstlenmesini istedi.
POLİSİ KANDIRAMADI
Olay yerine gelen kişinin sürücü olmadığından şüphelenen trafik polisi kazayla ilgili detaylı bilgi sordu. Çelişkili bilgiler üzerine sürücü olduğunu iddia eden kişinin sürücü olmadığı, kazayı yapan kişinin abisi olduğu belirlendi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Polisin sürücüye yaptığı alkol muayenesi sonrası sürücü 0.59 promil alkollü çıktı. Sürücü ifadesi alınmak üzere Elmalıkent Polis Merkezi’ne götürüldü. Yaralı Nazım Taşdemir’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.