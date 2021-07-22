Ümraniye'de annesini bıçakladı, polise saldırdı

Madde bağımlısı şahıs annesini boynundan bıçaklayarak, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Şahıs, ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde, madde bağımlısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Ercan D., annesini yaraladı.

Annesini boğazından bıçakla yaralayan Ercan D., evden kaçtı. Evden kaçan şahıs, cadde üzerinde park halinde bulunan ağabeyinin aracının lastiklerini patlattı.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRDI

Gözü dönmüş saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Polisleri gören şahıs, elindeki bıçakla araçtan inen polis memurunun üzerine yürüdü. Diğer polis ise arkadaşına, "Sık, sık" diye bağırdı.

Saldırgandan kurtulmayı başaran polis, şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

ÜZERİNDEN 6 ADET BIÇAK ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 adet bıçak bulundu.

Ercan D.’nin polis ekiplerine saldırdığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Görüntülerde; şüphelinin park halindeki aracın lastiklerini bıçakla patlattığı, olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalıştığı ve bağırdığı, şüphelinin ayaklarından vurularak, etkisiz hale getirildiği yer alıyor.

Ümraniye'de polise saldıran şahıs etkisiz hale getirildi VİDEO