Ümraniye'de polisin üzerine sürdüğü otomobille kaçmaya çalışan sürücü yakalanırken, hem alkollü hem de ehliyetsiz olduğu belirlendi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sürücü Muammer Bilik, kullandığı 34 BD 5714 plakalı otomobiliyle, Şile Otoyolu üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Bilik, otomobilini görevli polis memurunun üzerine sürerek kaçtı.

KAÇAMAYINCA ARACINI PARK ETTİ, POLİSE DİRENDİ

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bir yandan kaçan otomobili kovalayan polis, bir yandan da çevredeki bütün yolları kapatarak tedbir aldı. Polisten daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü Alemdağ Caddesi üzerinde arabasını park etti. Tam bu sırada arkasından gelen polis ekibi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yanında bulunan ve isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın ile birlikte polise uzun süre direndi.

Ümraniye'de aracını polisin üzerine sürüp kaçan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı-Video

KAÇTIĞINI REDDETTİ

Polisten kaçmadığını iddia eden Bilik, “İftira atıyorlar, ben niye polisten kaçayım? Otelden rezervasyon yapmışım niye kaçayım. Elmalıkent'ten otoyola bağlanıp buraya geldim. Arabamı arıyorlar sözde polisten kaçmışım. Benim her zaman görevli memura şeyim tam, sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

KIZA ARKADAŞI DA GAZETECİLERE KÜFRETTİ

Bu sırada isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına bağırarak küfretti. Otomobil içinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Uzun süre polise direnen ve zorluk çıkaran sürücü Muammer Bilik gözaltına alındı. Kelepçe takılarak polis otosuna bindirilen Bilik, yapılan ölçümde 0,95 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

6 BİN 938 LİRA CEZA YEDİLER

Sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Ayrıca 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı toplam 6 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.