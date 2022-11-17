Petrol
92.09
-0.83%
Euro
19.3655
0.17%
Dolar
18.6136
0.13%
Altın
1.056
-0.35%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
316.079
-1.36%
BTXN Coin
6.62
-5.69%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Ümraniye'de aracının çalındığını, çocuğunu hastaneye götürürken anladı

    Lüks aracı çalınan şahıs olayı, çocuğunu rahatsızlanması sonucu hastaneye götürürken fark etti. Talihsiz adam, aracını bulana ödül vereceğini söyledi.
    • 17.11.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de aracının çalındığını, çocuğunu hastaneye götürürken anladı

    Ümraniye Namık Kemal Mahallesi üzerinde park halinde bulunan 34 LJ 5698 plakalı lüks otomobilin yanına gelen hırsız, elini kolunu sallayarak otomobili saniyeler içinde çaldı.

    Şahsın otomobile kendi aracıymış gibi binerek uzaklaşması dikkat çekti.

    Araç sahibi Erkan Güz otomobilinin çalındığını, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için dışarıya çıktığında fark etti.

    Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Aracı bulana ödül

    Aracı çalınan Erkan Güz, "Arabayı aldığımda tek anahtar ile verildi bana. Yedek anahtarın diğer sahibinden geleceğini söylediler. Aracımın yanına geldiğimde arabam yoktu. Evimin önünde duruyordu. Aracım çalındı. Mağdurum yetkililerden yardım istiyorum.

    Aracımı bulana bir ödülüm olacak bu konuyla ilgili olarak. Anahtar ya kopyalandı ya da yedek anahtar ile aracım evimin önünden alındı. Benden daha rahat şekilde aracıma bindi ve gitti kamera görüntülerinde de belli oluyor" ifadelerini kullandı.

    Ümraniye de aracının çalındığını, çocuğunu hastaneye götürürken anladı #1

    Ümraniye de aracının çalındığını, çocuğunu hastaneye götürürken anladı #2

    Ümraniye de aracının çalındığını, çocuğunu hastaneye götürürken anladı #3

    Ümraniye de aracının çalındığını, çocuğunu hastaneye götürürken anladı #4


    ABD'den İran İHA'larını hedef alan yaptırım
    Dünya

    ABD'den İran İHA'larını hedef alan yaptırım

    Washington Post: Kiev'de Zelensky ile görüştü
    Dünya

    Washington Post: Kiev'de Zelensky ile görüştü

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir