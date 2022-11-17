Ümraniye'de aracının çalındığını, çocuğunu hastaneye götürürken anladı

Lüks aracı çalınan şahıs olayı, çocuğunu rahatsızlanması sonucu hastaneye götürürken fark etti. Talihsiz adam, aracını bulana ödül vereceğini söyledi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi üzerinde park halinde bulunan 34 LJ 5698 plakalı lüks otomobilin yanına gelen hırsız, elini kolunu sallayarak otomobili saniyeler içinde çaldı.

Şahsın otomobile kendi aracıymış gibi binerek uzaklaşması dikkat çekti.

Araç sahibi Erkan Güz otomobilinin çalındığını, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için dışarıya çıktığında fark etti.

Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Aracı bulana ödül

Aracı çalınan Erkan Güz, "Arabayı aldığımda tek anahtar ile verildi bana. Yedek anahtarın diğer sahibinden geleceğini söylediler. Aracımın yanına geldiğimde arabam yoktu. Evimin önünde duruyordu. Aracım çalındı. Mağdurum yetkililerden yardım istiyorum.

Aracımı bulana bir ödülüm olacak bu konuyla ilgili olarak. Anahtar ya kopyalandı ya da yedek anahtar ile aracım evimin önünden alındı. Benden daha rahat şekilde aracıma bindi ve gitti kamera görüntülerinde de belli oluyor" ifadelerini kullandı.