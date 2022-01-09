Ümraniye'de aşırı hız yapan sürücü 3 araca çarptı

Aşırı hız yaparak kontrolden çıkan otomobil, bir galeriye ait park halindeki 3 araca çarptı. Otomobil sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı kazada araçlarda hasar oluştu.

İstanbul Ümraniye'de aşırı hız yapan BMW'li sürücü kazaya neden oldu.

3 ARACA ÇARPTI

Tavukçuyolu caddesinde dün saat 14.00 sularında aşırı hız sonuçu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir galeriye ait olan araçlarda hasar oluşurken, araç sürücüsü hafif yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

"ÖLÜMLÜ BİR KAZA OLABİLİRDİ"

Çevre esnaflarından Doğan Bal, “İçeride çalışıyorduk, bir ses geldi. Gençler park halindeki üç araca çarpmış. Gençlerden biri yaralıydı. Ambulans geldi götürdü. Bu hız konularında dikkatli olmak gerekiyor. Burada ölümlü bir kaza da olabilirdi” dedi.