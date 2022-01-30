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    Ümraniye'de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı

    İşlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan konvoydan pompalıyla açılan ateş bölgede tehlikeli anlara sebep oldu.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 18:03
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    Ümraniye'de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde araçlarıyla konvoy halinde dolaşan bir grup, asker eğlencesi düzenledi.

    POMPALIYLA TERÖR ESTİRDİLER

    Konvoyda bulunan otomobilin camından çıkan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O anlar konvoyda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Eğlence sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Ümraniye'de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı VİDEO

    Ümraniye de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı #1

    Ümraniye de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı #2

    Ümraniye de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı #3


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