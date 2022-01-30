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- Ümraniye'de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı
Ümraniye'de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı
İşlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan konvoydan pompalıyla açılan ateş bölgede tehlikeli anlara sebep oldu.
- DHA
- 30.01.2022 - 17:52
- Güncelleme : 30.01.2022 - 18:03
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde araçlarıyla konvoy halinde dolaşan bir grup, asker eğlencesi düzenledi.
POMPALIYLA TERÖR ESTİRDİLER
Konvoyda bulunan otomobilin camından çıkan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O anlar konvoyda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Eğlence sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ümraniye'de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı VİDEO