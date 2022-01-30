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Ümraniye'de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı

Ümraniye'de asker eğlencesinde havaya ateş açıldı

İşlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan konvoydan pompalıyla açılan ateş bölgede tehlikeli anlara sebep oldu.