Ümraniye'de asker uğurlarken pompalıyla ateş açan maganda yakalandı

Asker eğlencesinde oluşturulan konvoydaki bir otomobilde, pompalı tüfekle havaya ateş açan ve yaşının küçük olduğu belirtilen şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Ümraniye’de asker uğurlamak için eğlence yapan bir grup, konvoy oluşturdu.

Uzun kuyruk oluşturan araçlardan birinde bulunan maganda, havaya pompalı tüfekle ateş açtı.

KİRALIK ARAÇLA DEHŞET SAÇTILAR

Yaşanan dehşetin ardınadan harekete geçen polis ekipleri, şahsın kullandığı aracın kiralık olduğunu ve o gün İ.E. isimli şahsın kontrolünde olduğunu belirledi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Araç içerisinde bulunan ve pompalı tüfek ile havaya ateş eden şahsın ise A.Ç. isimli yaşı küçük bir şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polislerce ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

1'İ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan aramalarda olay anında kullanılan 1 adet pompalı tüfek de ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan İ.E. isimli şüpheli şahıs ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, A.Ç. ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.