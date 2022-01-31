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    Ümraniye'de asker uğurlarken pompalıyla ateş açan maganda yakalandı

    Asker eğlencesinde oluşturulan konvoydaki bir otomobilde, pompalı tüfekle havaya ateş açan ve yaşının küçük olduğu belirtilen şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 10:45
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    Ümraniye'de asker uğurlarken pompalıyla ateş açan maganda yakalandı

    Ümraniye’de asker uğurlamak için eğlence yapan bir grup, konvoy oluşturdu.

    Uzun kuyruk oluşturan araçlardan birinde bulunan maganda, havaya pompalı tüfekle ateş açtı.

    KİRALIK ARAÇLA DEHŞET SAÇTILAR

    Yaşanan dehşetin ardınadan harekete geçen polis ekipleri, şahsın kullandığı aracın kiralık olduğunu ve o gün İ.E. isimli şahsın kontrolünde olduğunu belirledi.

    Ümraniye de asker uğurlarken pompalıyla ateş açan maganda yakalandı #1

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Araç içerisinde bulunan ve pompalı tüfek ile havaya ateş eden şahsın ise A.Ç. isimli yaşı küçük bir şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polislerce ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    1'İ SERBEST BIRAKILDI

    Yapılan aramalarda olay anında kullanılan 1 adet pompalı tüfek de ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan İ.E. isimli şüpheli şahıs ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, A.Ç. ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.


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