Ümraniye’de bağımlı gençlerin kaldığı metruk binada yangın

Bağımlı gençlerin kaldıkları metruk binada yangın çıktı. Vatandaşlar durumu fark ederek ekiplere haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Site Mahallesi 3008. Cadde’de üzerinde bulunan metruk binayı kendilerine mesken edinen madde bağımlısı gençler, gece saatlerinde binada yangın çıkardı.

Binanın yandığını gören mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇLER KOŞARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangını çıkaran madde bağımlısı gençler koşarak bölgeden uzaklaştı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Çevre sakinleri, madde bağımlısı gençlerin sayılarının her gün arttığını ve bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.