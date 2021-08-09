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    Ümraniye’de bağımlı gençlerin kaldığı metruk binada yangın

    Bağımlı gençlerin kaldıkları metruk binada yangın çıktı. Vatandaşlar durumu fark ederek ekiplere haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 09:59
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    Ümraniye’de bağımlı gençlerin kaldığı metruk binada yangın

    İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Site Mahallesi 3008. Cadde’de üzerinde bulunan metruk binayı kendilerine mesken edinen madde bağımlısı gençler, gece saatlerinde binada yangın çıkardı.

    Binanın yandığını gören mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    GENÇLER KOŞARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

    Yangını çıkaran madde bağımlısı gençler koşarak bölgeden uzaklaştı.

    Ümraniye’de bağımlı gençlerin kaldığı metruk binada yangın #1

    ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

    Çevre sakinleri, madde bağımlısı gençlerin sayılarının her gün arttığını ve bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Ümraniye’de bağımlı gençlerin kaldığı metruk binada yangın #2

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ümraniye’de bağımlı gençlerin kaldığı metruk binada yangın #3

    Ümraniye’de bağımlı gençlerin kaldığı metruk binada yangın #4

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