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    Ümraniye'de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı

    Armağanevler Mahallesi üzerindeki binada dolanan hırsız, apartman sakinlerinin arkasından giderek demir korkulukları yerinden söktü. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 11:28
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    Ümraniye'de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı

    Ümraniye'de yaşanan güpegündüz hırsızlık olayı görenleri şaşkına çevirdi.

    Armağanevler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın önüne gelen şüpheli, bir süre keşif yaptı.

    MAHALLELİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇALDI

    Ardından harekete geçen şahıs, apartman sakinlerinin arkasından giderek demir korkulukları yerinden çıkarmaya çalıştı.

    Apartman sakinleriyle arasında 1 metreden az mesafe olan hırsızın, rahat tavırları dikkat çekti.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye'de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı VİDEO

    Ümraniye de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı #1

    Ümraniye de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı #2

    Ümraniye de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı #3

    Ümraniye de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı #4


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