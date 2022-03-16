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- Ümraniye'de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı
Ümraniye'de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı
Armağanevler Mahallesi üzerindeki binada dolanan hırsız, apartman sakinlerinin arkasından giderek demir korkulukları yerinden söktü. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
- İHA
- 16.03.2022 - 10:08
- Güncelleme : 16.03.2022 - 11:28
Ümraniye'de yaşanan güpegündüz hırsızlık olayı görenleri şaşkına çevirdi.
Armağanevler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın önüne gelen şüpheli, bir süre keşif yaptı.
MAHALLELİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇALDI
Ardından harekete geçen şahıs, apartman sakinlerinin arkasından giderek demir korkulukları yerinden çıkarmaya çalıştı.
Apartman sakinleriyle arasında 1 metreden az mesafe olan hırsızın, rahat tavırları dikkat çekti.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de bina sakinlerinin gözü önünde hırsızlık anı VİDEO